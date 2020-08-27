Köpekbalığına ateş açtılar

ABD sahil güvenliği, okyanusta yüzme molası veren personele yaklaşan köpek balığına ateş açtı. Can kayıpsız atlatılan olay kameraya yansıdı. Yetkililer, okyanusta verilen yüzme molalarında köpekbalığı tehlikesine karşı silahlı nöbetçilerin görev yaptığını belirtti ve köpek balığına zarar verilmediğinin altı çizildi.
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NTV 27.08.2020 - 16:30| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 17:31
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