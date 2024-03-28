Köprü kazasını Türk kaptan anlattı: Römorkör olsa çarpmayabilirdi
Amerika Birleşik Devletleri, Baltimore köprüsünün yıkıldığı gemi kazasının şokunu yaşıyor. Köprüden suya düşen 6 kişi aranıyor. Kaza ilk belirlemelere geminin makine sistemindeki arızadan kaynaklandı. Peki, köprüye çarpması engellenebilir miydi? Uzmanlara göre geminin römorkörünün olmayışı büyük eksiklik olarak görülüyor. Kazayı, 40 yıldır Baltimor Limanı'nda çalışan Türk Kaptan Mirza Yalçın değerlendirdi. (Haber: Melike Şahin)
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