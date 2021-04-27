Küçük çocuk boğadan böyle kurtuldu: ‘‘Senden çok özür dilerim büyük kardeşim’’
Çin’de bir çocuk sokak arasında boğa ile karşılaştı. Boğa çocuğu yakaladığı gibi bir aracın altına fırlattı. Boğanın boynuz darbeleriyle saldırısı devam ederken küçük çocuk arabanın altından ‘‘Senden çok özür dilerim büyük kardeşim’’ diye seslendi. Boğa çocuğun özrünü anlamış gibi arkasını dönüp gitti.
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NTV 27.04.2021 - 10:00| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 10:20
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