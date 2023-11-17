Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı böyle görüntülendi
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. TRT Haber muhabiri Muratcan Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı.
İLGİLİ HABER: Mescid-i Aksa yakınında İsrail müdahalesi
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Türkiye
- Kamera
- İsrail
- Kudüs
- Filistin-İsrail
- Savaş
- Gazze