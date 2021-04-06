Limuzinli patates soğan satışı

Ukrayna’nın Çernivtsi kentinde yaşayan bir girişimci, ABD'den getirttiği limuzinle patates ve soğan satıyor. 6 buçuk metrelik zırhlı limuzinin bagajını ve içini sebzelerle dolduran Ukraynalı girişimci, otomobilin satışlarını arttırdığını söylüyor. Daha önce sadece filmlerde gördükleri limuzinle fotoğraf çektirmek için gelenlerin sayısı da az değil...

NTV 06.04.2021 - 17:14 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 17:26

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