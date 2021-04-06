Limuzinli patates soğan satışı

Ukrayna’nın Çernivtsi kentinde yaşayan bir girişimci, ABD'den getirttiği limuzinle patates ve soğan satıyor. 6 buçuk metrelik zırhlı limuzinin bagajını ve içini sebzelerle dolduran Ukraynalı girişimci, otomobilin satışlarını arttırdığını söylüyor. Daha önce sadece filmlerde gördükleri limuzinle fotoğraf çektirmek için gelenlerin sayısı da az değil...
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NTV 06.04.2021 - 17:14| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 17:26
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