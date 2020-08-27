Lüks yat alev alev yandı

İtalya'nın Sardunya adasından Capri'ye giden lüks bir yatta yangın çıktı. 17 kişi alevlerden kaçmak için yatın botuna sığındı. Yattakiler İtalya Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Alev alev yanan yat saniyeler içine battı.

NTV 27.08.2020 - 14:32 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 14:44

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER