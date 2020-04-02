"Maske gereksiz" görüşü değişiyor (DSÖ konuyu yeniden ele alacak)
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırma, öksürüğün 6, hapşırığın 8 metre öteye damlacık taşıyabildiğini ortaya koydu. Yeni bilgiler ışığında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Dünya Sağlık Örgütü maske takmanın herkes için gerekli olup olmadığını değerlendirecek.
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NTV 02.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:23
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