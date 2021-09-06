Meraklı balina sörfçüyle yüzdü

Arjantin’de bir fotoğrafçı, drone kamerasıyla balinaları kaydederken ilginç bir olay yaşandı. Sörf yapan kadını fark eden bir balina, önce etrafında dolaştı ardından da sörf tahtasına hafifçe dokundu. Sörfçü kadın sakinliğini koruyarak dev balinayı izledi. Fotoğrafçı da bu ilginç anları, sosyal medyadan ‘‘Hayatımın en güzel balina videosunu yakaladım’’ mesajıyla paylaştı.

NTV 06.09.2021 - 14:03 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 14:08

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