Motosiklet sürücüsünün mucize kurtuluşu

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir otomobil, önündeki motosikletliyi bir anda altına aldı. Motosikletteki kadın yara almadan kurtulurken motosiklet sürücüsü otomobilin altında sıkışıp kaldı. Çevreden koşanlar hemen aracı kaldırdı ve motosikletliyi kurtardı. Kazanın yol çalışması nedeniyle meydana geldiği ve hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu açıklandı.
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