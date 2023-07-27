Muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı
Yunanistan'da alevlerle zorlu mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgar ve 40 dereceyi aşan sıcak nedeniyle farklı noktalarda yeni yangınlar çıkarken, ülkenin orta kesimlerindeki yangınlarda iki kişi öldü. Ülkenin sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı. Patlamaya canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.
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