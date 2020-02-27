İdlib'de muhalifler Serakib'i geri aldı, Serakib'in stratejik önemi ne?
Anadolu Ajansı, ılımlı muhaliflerin İdlib'de stratejik önemdeki Serakib ilçesini rejim güçlerinden geri aldığını duyurdu. Serakib ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, canlı yayında Serakib ilçesinin kritik önemini anlattı.
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27.02.2020 - 10:05| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 10:29
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