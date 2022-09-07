NTV ekibi selin yıkıp geçtiği Tatu kasabasında

Pakistan’da binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine yol açan sel felaketinin ardından insani dramın boyutları her geçen gün artıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve Cüneyt Ali Horozal, selin yıkıp geçtiği Tatu kasabasına gitti, hem Kızılay’ın yardımlarına hem de Pakistanlıların derme çatma çadırlarındaki hayatlarına tanık oldular.

Haberler - NTV 07.09.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 11:59

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