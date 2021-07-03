Okyanus yüzeyinde alev topu

Meksika'da devlet petrol şirketi Pemex'e ait su altı boru hattında sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle okyanus yüzeyinde yangın çıktı. Şirket, yangının tamamen söndürülmesinin beş saatten fazla sürdüğünü açıkladı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
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NTV 03.07.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 03.07.2021 - 10:38
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