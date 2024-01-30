Ortadoğu'da karmaşık denklem: 7 Ekim'den bu yana kim, nereye saldırdı?
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların dördüncü ayı geride kalmak üzereyken, bölgesel savaş uyarılarının yapıldığı Ortadoğu'da karmaşık bir denklem ortaya çıktı. 7 Ekim sonrası sıkça sorulan "Savaş yayılır mı?", "Gazze'de yaşananlar bölgesel bir savaşa evrilir mi?" soruları, adı tam konulmasa da "gölge savaşlar" olarak kendini göstermişe benziyor. 7 Ekim'den bu yana hangi ülke, nereye saldırdı? NTV Dış Haberler servisi çatışma ağını derledi.
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