Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar ise sosyal medya kullanıcısı tarafından kayda alındı. Sosyal medyada yayınlanan video 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı. HABERE GİT

İHA 23.07.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 12:23

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