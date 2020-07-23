ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar ise sosyal medya kullanıcısı tarafından kayda alındı. Sosyal medyada yayınlanan video 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı. HABERE GİT
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İHA 23.07.2020 - 12:08| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 12:23
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