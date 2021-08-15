Pakistan Cumhurbaşkanı NTV'de

NTV'den Deniz Kilislioğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Alvi, Pakistan'ın komşusu Afganistan'daki son duruma ilişkin, "Dış dünyanın empoze ettiği formüller doğru değil. Afgan yönetiminde kim olursa olsun, barış içinde olmalı" dedi.
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NTV Haber 15.08.2021 - 21:44| Son Güncelleme : 15.08.2021 - 21:56
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