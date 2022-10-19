Parkur sporcularından enerji kriziyle mücadele

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyada bir enerji krizine neden oldu. Özellikle enerjide Rusya'ya bağımlı olan pek çok Avrupa ülkesi kış yaklaşırken gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek için tedbirler aldı. Fransa'da ise enerji krizine dikkat çekmek isteyen bir grup parkur sporcusu, geceleri sokaklarda dükkanların ışıklarını kapatıyor. Sporcular, tabelalarda yaklaşık 3-4 metre yüksekte bulunan acil durum kapatma düğmelerine basarak ışıklarını kapatıyorlar.
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