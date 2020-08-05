Patlamanın ardından Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan, kameralara yansıyan ve bir atom bombasını andıran o patlama, dün akşamdan bu yana, dünya basınının manşetinde... Saniyeler içinde "cehennemi yaşayan" Beyrut'ta, 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4 binin üzerinde yaralı var... Üstelik enkazdan hala "cansız bedenler" çıkarılıyor. İşte Beyrut'un patlama sonrasındaki hali...
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NTV 05.08.2020 - 15:52| Son Güncelleme : 05.08.2020 - 16:28
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