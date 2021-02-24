Petrol çağının sembolü öldü

O, "Petrol Çağının" en güçlü sembollerinden biriydi. Körfez ülkelerini zenginleştiren, İsrail'e karşı Arapların birlik ruhunu yükselten sıradışı bir yöneticiydi. Suikatlerden ve Çakal Carlos'un elinden kurtulmayı başarmış, ABD'ne karşı petrol ambargosuna zemin hazırlamıştı. Dünya onu, ABD’nin İsrail ordusuna verdiği desteğe karşı, Arap ülkelerinin 1973’de ilan ettiği petrol ambargosundaki rolüyle tanıdı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in ilk Genel Sekreteri, Suudi Arabistan’ın uzun yıllar Petrol Bakanı olarak görev yapan Zeki Yamani öldü. Onun, dünya siyaseti ve enerji sektörüne bıraktığı derin izler bugün hala konuşuluyor.
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NTV 24.02.2021 - 17:41| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 12:02
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