NTV

Rusya Putin'in sözünü ettiği yeni füzesinin görüntülerini yayınladı

30.03.2018

Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın en yeni ve en uzun menzilli füzesi (ICBM) olan Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ikinci atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın testlerinin bir videosunu yayınladı. Yayınlanan video, Plesetsk Cosmodrome'dan roketin fırlatıldığını gösteriyor. Bu "Sarmat"ın ikinci atış testi. İlki geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayı başında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada benzeri olmayan en son Rus silah türlerinden bahsetmiş ve dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

Diğer Videolar

tümünü göster
azez.jpg

Savaşın yetim çocukları

 29.03.2018
pet-sise.jpg

İngiltere'de pet şişe adımı

 29.03.2018
cinli-havayolu-calisanina-sirketten-gddx.jpg

Çinli şirketten çalışanına 'çok yakışıklısın' cezası

 29.03.2018
vlcsnap-2018-03-29-15h29m39s196.png

Selanik sokakları karıştı

29.03.2018

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP