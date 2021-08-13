Rusya’da otobüsteki patlama anı kamerada

Rusya’da bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, ikisi ağır 15 kişi yaralandı. Patlama anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Yetkililer olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı. Patlamanın, aracın yakıt sisteminde oluşan bir arıza sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.
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NTV 13.08.2021 - 16:38| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 16:44
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