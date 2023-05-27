Şampiyon develer klonlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk klonlanan devenin üzerinden 14 yıl geçti. Şampiyon yarış develerinin klonlanması ise Dubai'de bir ticaret sektörü haline geldi. Kentte her yıl onlarca devenin klonlandığı belirtiliyor. Teknik sayesinde servet değerindeki yarış develeri ile güzellik yarışmalarında galip gelen develerin soyunun devam etmesi hedefleniyor.
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