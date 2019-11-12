Siyaset bilimci Fukuyama Berlin Duvarı'nın yıkılışını yorumladı
Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. ABD'li siyasetçi Francis Fukuyama, "İnsanlığın toplumsal ve siyasal evriminin", liberal demokrasiyle tamamlandığını iddia etmişti. Fukuyama, 30 yıl sonra Berlin Duvarı'nın bulunduğu yerde konuştu. "Yıkılan duvarın yerine, yabancı düşmanlığı ve popülizmle yenileri inşa edildi" ifadelerini kullandı. (Dünyanın Haberi, NTV)
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