Sovyet eseri canlı yayında yıkıldı

Letonya'da Sovyetler Birliği'nden kalma 80 metre uzunluğundaki dikilitaş yıkıldı. Yıkım anı televizyonlardan canlı yayınlandı.
Başkent Riga'da Kızılordu'nun Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin sembolü olan dikilitaşın yıkılma anlarını Letonya televizyonu canlı yayınladı

Haberler - NTV Haber 27.08.2022 - 02:20 | Son Güncelleme : 27.08.2022 - 02:26

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