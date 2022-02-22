SSCB’nin mirasını yaşatmak istiyor, dünyayı karşısına alıyor

Dünya onu konuşup, yapacaklarını hesaplamaya çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 20 yıla damga vurmuş bir siyasetçi olarak küresel yönelimlerin rotasını çiziyor. Gürcistan, Moldova, Kırım ve Ukrayna üzerindeki tarihi kararları tartışılıyor. Peki Vladimir Putin kim? İşte, az bilinen yönleriyle geçmişten günümüze Putin biyografisi.
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