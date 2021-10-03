Sudan fırlayan timsah havada drone yakaladı

Avustralya’da belgesel çekimi sırasında sudan fırlayan bir timsah, drone’u kaptığı gibi suyun altına götürdü. Darwin kentindeki lagünde, timsah avlama yasağının yıldönümü nedeniyle çekim yapılıyordu. Bir anda sudan fırlayan timsah, üzerinde çekim yapan drone'u yakaladı. Birkaç gün sonra kıyıda bulunan drone, timsahın diş izleriyle doluydu.

NTV 03.10.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 10:30

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