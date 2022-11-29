Suudi Arabistan’da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı. Sahibi, ters yönde araçların üzerine doğru koşan deveyi yakalamak için uzun süre peşinden koştu. Sürücülerin çoğu araçlarını durdururken trafiğin ortasında ne yapacacağını şaşıran hayvana bir araç çarptı. Yaralanan devenin Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.
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