Tarihi camiye kapsamlı restorasyon

Kıbrıs’ın Ayasofyası tarihin en kapsamlı restorasyonuna alındı. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ülke sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük restorasyon çalışmasıyla Ayasofya Camii yeniden hayat bulacak. Haber: SELİM SAYARI Kamera: ZİYA TUNAÇ
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NTV Haber 21.03.2022 - 21:30| Son Güncelleme : 21.03.2022 - 21:54
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