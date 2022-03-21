Tarihi camiye kapsamlı restorasyon

Kıbrıs’ın Ayasofyası tarihin en kapsamlı restorasyonuna alındı. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ülke sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük restorasyon çalışmasıyla Ayasofya Camii yeniden hayat bulacak. Haber: SELİM SAYARI Kamera: ZİYA TUNAÇ

Haberler - NTV Haber 21.03.2022 - 21:30 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 21:54

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