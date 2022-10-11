Tayland’da kürek yarışında kaza: 3 kürekçi kayboldu

Tayland’da düzenlenen geleneksel kürek yarışında bir teknenin devrilmesi sonucu 3 kişi kayboldu. 40 kişilik amatör kürek ekibinin olduğu tekne köprünün ayağına çarpıp devrildi. Ters dönen tekneye tutunarak yardım bekleyen 37 kürekçi sudan çıkarılırken 3 kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlendi.
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