Teksas saldırısından kurtulan 11 yaşındaki çocuk, dehşet anlarını anlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs’ta 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından kurtulanlar, ABD Kongresi’nde ifade verdi. O saldırıdan kurtulanlardan biri olan 11 yaşındaki Miah Cerrillo dehşet anlarını anlattı ve artık okula gitmeye korktuğunu söyledi.

Haberler - NTV 09.06.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 11:06

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