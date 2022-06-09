Teksas saldırısından kurtulan 11 yaşındaki çocuk, dehşet anlarını anlattı
Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs’ta 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından kurtulanlar, ABD Kongresi’nde ifade verdi. O saldırıdan kurtulanlardan biri olan 11 yaşındaki Miah Cerrillo dehşet anlarını anlattı ve artık okula gitmeye korktuğunu söyledi.
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