Telefon bağımlıları için: ''Üçüncü Göz''

Güney Koreli tasarımcı Paeng Min-wook, telefon bağımlıları için "Üçüncü Göz" adını verdiği bir cihaz geliştirdi. Paeng'in amacı mizahi bir yolla Güney Kore'deki akıllı telefon bağımlılığına dikkat çekmek. Güney Kore, akıllı telefon kaynaklı dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar konusunda dünya liderliğine sahip.

NTV 05.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 05.06.2021 - 16:55

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