Telesiyejde asılı kaldı: Metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çin’inin Hebei eyaletindeki bir kayak merkezinde, yer değiştirmek isterken telesiyejden düşen adamı arkadaşları montundan yakaladı. Uzun süre asılı kalan adama yardım edebilmek için iki görevli telesiyeje tırmanmaya başladı. Ancak arkadaşları daha fazla tutumadı ve adam metrelerce yüksekten yere çakıldı. Hastanede tedavi altında olan adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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ntv.com.tr 17.03.2021 - 10:16| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 10:33
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