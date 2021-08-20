Timsah hayvan terbiyecisinin elini kaptı: Çocukların gözü önünde oldu
ABD’deki bir hayvan çiftliğinde, çocukların doğum günü partisi sırasında timsah terbiyecisinin elini kaptı. Görevliler hemen havuza girerek hayvan terbiyecisini kurtarmaya çalıştı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, çocuklardan birinin korkarak ağlamaya başladığı görülüyor. Çocuklar hemen havuz başından uzaklaştırılırken görevlilerin yardımıyla kurtarılan hayvan terbiyecisi hastaneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 20.08.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 20.08.2021 - 12:02
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