Trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov'un evinde yapılan aramada, evin her yerinin hatta tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı. Ayrıca operasyonda Safanov’un rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu belirlendi. Safanov ve altında çalışan 35’ten fazla trafik polisi gözaltına alındı.
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NTV 21.07.2021 - 12:38| Son Güncelleme : 21.07.2021 - 12:49
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