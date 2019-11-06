Tribünden kızına desteği hiç kesmeyen baba

ABD'de kızlarının okul bandosundaki performansını tribünden, adeta yaşayarak destekleyen, her hareketi onlarla birlikte yapan babanın bu görüntüsü özellikle kız babaları tarafından büyük beğeni topladı. "Gururlu babanın" neşeli hali de takdir ve tebrik aldı. Görüntü sosyal medyada viral oldu. (Dünyanın Haberi, NTV)

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