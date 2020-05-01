Trump: İkna edici deliller gördüm (Corona virüs insan yapı mı?)

"Covid 19 hastalığına sebep olan yeni tip corona virüsü yani SARS CoV-2 virüsü laboratuarda mı üretildi?" Bu soruyla ilgili ABD Başkanı Tump'tan ilginç bir çıkış geldi. Trump Çin'i işaret etti, "İkna edici düzeyde deliller gördüm" dedi.. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise tam aksi görüşte. Direktörlük, "SARS CoV-2'nin 'insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştı.

NTV 01.05.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 10:33

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