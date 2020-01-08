Trump, İran'ın Irak'ta vurduğu Ayn el Esad üssünü 2018'de ziyaret etmişti
İran'ın vurduğu üslerden biri, yoğun olarak kullanılan Ayn el Esad. ABD Başkanı Trump, Aralık 2018'de Ayn el Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD askerlerinin Noel bayramını kutlamıştı. Yardımcısı Mike Pence de iki ay önce bu üste bulunmuştu. Ayn el Esad, Irak'taki en büyük ve en eski askeri üs. İşte ayrıntılar...
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