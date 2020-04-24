Türkiye'den KKTC'ye yardım köprüsü (Mete Özmerter, tıbbi yardımları özel uçağıyla taşıyor)
Hava ulaşımının tamamen durduğu KKTC'de, salgın öncesi her gün binlerce yolcuya hizmet veren Ercan Havalimanı, şimdilerde sadece yardım uçuşları için kullanılıyor. Türkiye’den KKTC'ye gönderilen tıbbi malzemeleri kendi özel uçağıyla taşıyan Kıbrıslı iş insanı Mete Özmerter mevcut yardım köprüsünü güçlendiriyor. (Selim Sayarı, NTV Haber)
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24.04.2020 - 15:57| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 16:43
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