Uzay araştırmalarında yeni dönem

İnsan için uzay, çağlar boyunca hep büyük bir gizem kaynağı oldu. Her şey nasıl başladı? Evrende yalnız mıyız? Dünyanın en gelişmiş teleskobu James Webb, bu soruların yanıtlarını arayacak. Yapımı 25 yıl süren ve maliyeti 10 milyar dolara ulaşan teleskop yarın uzaya fırlatılacak.

Haberler - NTV 24.12.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 16:55

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