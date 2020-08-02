Vinç devrildi, 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Visaka-patnam kentindeki bir tershanede vincin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın vincin ağırlık yükleme testinin yapıldığı esnada meydana geldiği belirtildi. Vincin devrildiği alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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NTV 02.08.2020 - 10:07| Son Güncelleme : 02.08.2020 - 10:26
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