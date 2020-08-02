Vinç devrildi, 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Visaka-patnam kentindeki bir tershanede vincin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın vincin ağırlık yükleme testinin yapıldığı esnada meydana geldiği belirtildi. Vincin devrildiği alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NTV 02.08.2020 - 10:07 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 10:26

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