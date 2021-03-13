Yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Öte yandan, Hindistan'da geçtiğimiz yıl muson mevsiminde Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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NTV 13.03.2021 - 12:24| Son Güncelleme : 13.03.2021 - 12:36
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