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Yanan evden kurtarılan iki köpek, ilk yardımla hayata döndü

ABD'nin Florida eyaletindeki çıkan yangından kurtarılan iki köpek ilkyardım müdahalesi ile hayata döndürüldü. Evde kapalı kalan diğer iki köpek bir kedi ise kurtarılamadı. Ekiplerin müdahalesi polisin vücut kamerası tarafından görüntülendi.

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