Yılın doğa fotoğrafı: Mavi gezegenimizden bir "son umut"
2019'un En İyi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 55'ncisi düzenlenen yarışmada pek çok farklı kategoride ödül verildi. Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi nedenlerden ötürü yaşaması giderek daha zorlu hale gelen mavi gezegenimizden bir "son umut" karesi olması önemiyle "Yılın doğa fotoğrafı" ayrı bir önem taşıyor. İşte "Sualtı" dalında "En iyi fotoğraf ödülü"nü kazanan o kare... (Dünyanın Haberi, NTV)
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