Yunan çiftçiler mültecilere tarım ilacı sıktı

Günlerdir Yunanistan sınırında Avrupa kapısında umutla bekliyorlar. Yunan güvenlik güçlerinin kanlı müdahalelerine rağmen sınırı geçmeye çalışıyorlar. Güvenlik güçleri sınırda dün de göçmenlere ateş açtı, ölümle tehdit etti hatta üzerlerine kaynar su döktü. Sadece Yunan güvenlik güçleri değil çiftçiler de mültecilere zulüm uyguluyor. Bir çiftçi sınırı geçmek isteyen mültecilere traktörü ile tarım ilacı sıktı. O anlar böyle kaydedildi.

NTV 10.03.2020 - 10:09 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 10:41

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