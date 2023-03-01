Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treniyle Selanik'ten Larisa kentine giden yük treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre, 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Larissa Valisi, yolcu treninin ilk 4 vagonunun raydan çıktığını, ilk 2 vagonun da ''neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi.

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