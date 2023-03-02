Yunanistan'daki tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı
Yunanistan'da yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışmanın ardından büyük bir alev topunun gökyüzüne yükseldiği görülüyor. 38 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı kazanın ardından istasyon şefi, ''Hata yaptım, iki treni aynı hata gönderdim'' diyerek suçlamaları kabul etti. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de istifa etti.
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