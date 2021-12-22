Dövizde düşüş otomobil fiyatlarına yansır mı? İkinci el oto fiyatları düşecek mi?
Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası bunun fiyatlara yansıyıp yansımayacağı merakla bekleniyor. Başta perakende, akaryakıt ve teknoloji ürünleri ile birlikte indirim beklenen sektörlerden biri de otomotiv. Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu, NTV canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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