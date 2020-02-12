Sevgililer günü hediyesi alırken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Son yıllarda internetten alışveriş oranları giderek artıyor. 14 Şubat öncesinde hediye seçiminde tercih edilen sektörler arasında da tektsil, kuyumcu ve çiçek ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde internet üzerinden bu yıl bir buçuk milyon çiçek siparişi verilmesi bekleniyor. Ancak sanal dünyada alışveriş pek çok riski de beraberinde getiriyor. Siber güvenlik uzmanları sosyal medya üzerinden yapılan satışlarla ilgili tüketicileri uyarıyor. Nedir o riskler? Ürün sipariş verirken nelere dikkat etmemiz gerekir? İşte yanıtı... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Oktay Taşkın, NTV Haber)
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