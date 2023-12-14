Akdeniz diyetinin sırları
Akdeniz diyeti, en sağlıklı beslenme yöntemlerinden biri. Bu diyetin doğduğu yer ise İtalya'nın güneyinde yer alan Campania bölgesindeki Cilento bölgesi. Akdeniz diyetinin sırrı sadece yenilen yiyeceklerde değil aslında huzurlu, rahat ve dingin bir hayat tarzı aramaktan geçiyor. NTV muhabiri Şeyda Canepa, Akdeniz diyetinin sırlarını yerinde araştırdı.
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