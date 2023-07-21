Cem Yılmaz, Özkan Uğur'u andı: En iyimiz oydu, en iyimiz gitti
8 Temmuz'da hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur ile ilgili dün eşi Aynur Asan Uğur bir mesaj paylaşmış, acısını, üzüntüsünü anlatmıştı. Bir başka veda da cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Cem Yılmaz'dan geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi: "Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel."
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